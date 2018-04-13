Австралийские физики считают машину времени реальностью
Австралийские физики считают машину времени реальностью. Они не сомневаются, что после ее создания люди могут попасть в прошлое.
Такие выводы были сделаны ими после рассмотрения постулатов квантовой физики, после чего можно было провести эксперимент Уилера и подтвердить свою теорию. Ученые с помощью конденсата Бозе-Эйнштейна и атомов гелия, смогли на макроскопическом уровне увидеть первичные результаты. Затем был оставлен только один аналог, пропущенный между лучами лазера, ставшими световыми барьерами.
После преодоления препятствий объект изменил дорогу и стал двигаться, аналогично волнам. Когда был убран следующий барьер, он прошел один путь, после чего ученые отметили, что измерение воздействует на прошлое объекта.
Такие выводы были сделаны ими после рассмотрения постулатов квантовой физики, после чего можно было провести эксперимент Уилера и подтвердить свою теорию. Ученые с помощью конденсата Бозе-Эйнштейна и атомов гелия, смогли на макроскопическом уровне увидеть первичные результаты. Затем был оставлен только один аналог, пропущенный между лучами лазера, ставшими световыми барьерами.
После преодоления препятствий объект изменил дорогу и стал двигаться, аналогично волнам. Когда был убран следующий барьер, он прошел один путь, после чего ученые отметили, что измерение воздействует на прошлое объекта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00