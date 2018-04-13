Австралийские физики считают машину времени реальностью

Такие выводы были сделаны ими после рассмотрения постулатов квантовой физики, после чего можно было провести эксперимент Уилера и подтвердить свою теорию. Ученые с помощью конденсата Бозе-Эйнштейна и атомов гелия, смогли на макроскопическом уровне увидеть первичные результаты. Затем был оставлен только один аналог, пропущенный между лучами лазера, ставшими световыми барьерами.После преодоления препятствий объект изменил дорогу и стал двигаться, аналогично волнам. Когда был убран следующий барьер, он прошел один путь, после чего ученые отметили, что измерение воздействует на прошлое объекта.