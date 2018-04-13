В архивах московского Музея обнаружена шахматная фигура с кладом

Необычная находка заинтересовала экспертов в 90-х годах, после проведения раскопок на Манежной площади. Раньше в этом месте находилась усадьба этого человека, а дальше после аналогичных действий на Пречистенке в прошлом году ученые обратили внимание на предмет, похожий на прежние аналоги.Первая фигура слона имела три части, внутри которых лежали 10 монет, но внешне напоминала единое целое. Пока никто не знает, что могло еще храниться в таком необычном тайнике из-за отсутствия информации.