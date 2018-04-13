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В архивах московского Музея обнаружена шахматная фигура с кладом

Российские ученые обнаружили в архивах московского Музея шахматную фигуру с кладом. Она могла быть наследием купца Михаила Силина.

Необычная находка заинтересовала экспертов в 90-х годах, после проведения раскопок на Манежной площади. Раньше в этом месте находилась усадьба этого человека, а дальше после аналогичных действий на Пречистенке в прошлом году ученые обратили внимание на предмет, похожий на прежние аналоги.

В архивах московского Музея обнаружена шахматная фигура с кладом


Первая фигура слона имела три части, внутри которых лежали 10 монет, но внешне напоминала единое целое. Пока никто не знает, что могло еще храниться в таком необычном тайнике из-за отсутствия информации.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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