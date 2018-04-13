Нафтогаз будет дополнительно требовать от Газпрома $15 млрд из-за транзита газа через Украину
Украинская компания Нафтогаз начала процедуру пересмотра цены за транзит газа через территорию страны. В ответ Газпром хочет полностью разорвать контракты. Однако руководство украинской компании заявляет, что эти действия российского монополиста приведут к штрафным санкциям в $15 млрд.
Представители Нафтогаза ранее заявили, что будет пересмотрен тариф при транзите газа через Украину в сторону повышения. Газпром выступил с инициативой полностью разорвать контракты о транзитной поставке. Однако топ-менеджеры украинской госкомпании заявили, что это нарушает ранее подписанные договоренности, потому они будут требовать в международном суде компенсации, так как сейчас затраты не покрывают расходы по ГТС. Уже определена и общая ее сумма компенсации в размере до $15 млрд.
Такое пояснение есть в письме председателя правления Нафтогаза в адрес премьер-министра Украины. Западные лидеры Евросоюза заявляют, что прокладка "Северного потока-2" не должна нарушить интересы Украине по транзиту "голубого топлива". Одновременно премьер Украины заявил, что страна через 5 лет будет потреблять всего 12 млрд м3 газа, тогда как 4 года назад промышленность и ЖКХ страны использовали 58 млрд3.
Представители Нафтогаза ранее заявили, что будет пересмотрен тариф при транзите газа через Украину в сторону повышения. Газпром выступил с инициативой полностью разорвать контракты о транзитной поставке. Однако топ-менеджеры украинской госкомпании заявили, что это нарушает ранее подписанные договоренности, потому они будут требовать в международном суде компенсации, так как сейчас затраты не покрывают расходы по ГТС. Уже определена и общая ее сумма компенсации в размере до $15 млрд.
Такое пояснение есть в письме председателя правления Нафтогаза в адрес премьер-министра Украины. Западные лидеры Евросоюза заявляют, что прокладка "Северного потока-2" не должна нарушить интересы Украине по транзиту "голубого топлива". Одновременно премьер Украины заявил, что страна через 5 лет будет потреблять всего 12 млрд м3 газа, тогда как 4 года назад промышленность и ЖКХ страны использовали 58 млрд3.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:44