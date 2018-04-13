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Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина плакала в поезде от бессилия

Участница «Дома-2» Мария Круглыхина отправилась с детьми в путешествие в Одессу к своей маме, но поездка оказалась полна неприятных неожиданностей.

Мария купила билеты на поезд в последний момент и ей с двумя дочками достались боковые места возле туалета, где постоянно крутились курящие пассажиры.

Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина плакала в поезде от бессилия

Девочки спали внизу, а Круглыхиной с 22-недельной беременностью пришлось взбираться на вторую полку. Такая изматывающая поездка заставила Машу поначалу плакать от бессилия в подушку и жаловаться мужу.

Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина плакала в поезде от бессилия

Однако ее соседке пришлось еще больше несладко, так как она везла ребенка с синдромом паралича и тоже взбираться на верхнюю полку. Помимо этого женщина постоянно просила пассажиров не курить и не хлопать дверью тамбура.

Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина плакала в поезде от бессилия

Мария поняла, что тяжело не только ей, а в Одессе ее уже встречали родственники, которые мгновенно окружили ее домашним уютом.

Поездкой обратно в Москву девушка решила озаботиться заранее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:26
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