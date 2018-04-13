Павел Воля, красящий ногти своей маленькой дочери, растрогал фанатов
Известный шоумен, резидент "Comedy Club" Павел постепенно отходит от образа плохого парня с дерзким характером. Теперь он - любящий муж и заботливый отец.
Павел не может себе отказать в удовольствии свои публикации в Instagram посвящать любимой жене, бывшей спортсменке Ляйсай Утяшевой. Это случается так часто, что некоторым подписчиком уже и наскучить успело.
А вот материалы, касающиеся детей знаменитой пары, очень интересуют народ. Правда, Павел и Ляйсан старательно скрывают наследников от общественности, и если показывают на фото, то с таких ракурсов, что не видно лица. Напомним, супруги воспитывают двоих детей - 4-летнего сына Роюерта и дочь Софию, родившуюся в 2016 года.
Последняя фотография растрогала подписчиков. Там снова запечатлена маленькая дочь, которой Воля заботливо красит ногти. Фотоснимок был завален несколькими сотнями положительных комментариев, количество "лайков" перевалило за сотню тысяч.
Павел не может себе отказать в удовольствии свои публикации в Instagram посвящать любимой жене, бывшей спортсменке Ляйсай Утяшевой. Это случается так часто, что некоторым подписчиком уже и наскучить успело.
А вот материалы, касающиеся детей знаменитой пары, очень интересуют народ. Правда, Павел и Ляйсан старательно скрывают наследников от общественности, и если показывают на фото, то с таких ракурсов, что не видно лица. Напомним, супруги воспитывают двоих детей - 4-летнего сына Роюерта и дочь Софию, родившуюся в 2016 года.
Последняя фотография растрогала подписчиков. Там снова запечатлена маленькая дочь, которой Воля заботливо красит ногти. Фотоснимок был завален несколькими сотнями положительных комментариев, количество "лайков" перевалило за сотню тысяч.