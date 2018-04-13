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Павел Воля, красящий ногти своей маленькой дочери, растрогал фанатов

Известный шоумен, резидент "Comedy Club" Павел постепенно отходит от образа плохого парня с дерзким характером. Теперь он - любящий муж и заботливый отец.

Павел не может себе отказать в удовольствии свои публикации в Instagram посвящать любимой жене, бывшей спортсменке Ляйсай Утяшевой. Это случается так часто, что некоторым подписчиком уже и наскучить успело.

Павел Воля, красящий ногти своей маленькой дочери, растрогал фанатов

А вот материалы, касающиеся детей знаменитой пары, очень интересуют народ. Правда, Павел и Ляйсан старательно скрывают наследников от общественности, и если показывают на фото, то с таких ракурсов, что не видно лица. Напомним, супруги воспитывают двоих детей - 4-летнего сына Роюерта и дочь Софию, родившуюся в 2016 года.

Последняя фотография растрогала подписчиков. Там снова запечатлена маленькая дочь, которой Воля заботливо красит ногти. Фотоснимок был завален несколькими сотнями положительных комментариев, количество "лайков" перевалило за сотню тысяч.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:24
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