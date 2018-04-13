Павел Воля, красящий ногти своей маленькой дочери, растрогал фанатов

Павел не может себе отказать в удовольствии свои публикации в Instagram посвящать любимой жене, бывшей спортсменке Ляйсай Утяшевой. Это случается так часто, что некоторым подписчиком уже и наскучить успело.А вот материалы, касающиеся детей знаменитой пары, очень интересуют народ. Правда, Павел и Ляйсан старательно скрывают наследников от общественности, и если показывают на фото, то с таких ракурсов, что не видно лица. Напомним, супруги воспитывают двоих детей - 4-летнего сына Роюерта и дочь Софию, родившуюся в 2016 года.Последняя фотография растрогала подписчиков. Там снова запечатлена маленькая дочь, которой Воля заботливо красит ногти. Фотоснимок был завален несколькими сотнями положительных комментариев, количество "лайков" перевалило за сотню тысяч.