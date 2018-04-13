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Ученые: Люди имеют искаженное восприятие мира из-за жизненного опыта

Ученые выяснили, что люди имеют искаженное восприятие мира из-за жизненного опыта. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они провели эксперименты, чтобы доказать свою теорию. Добровольцы одним глазом видели лица без выраженных эмоций, а параллельно ученые показывали им другие аналоги, слабо воспринимающиеся на уровне сознания. Затем участники должны были выбрать картинку, схожую с первым вариантом.

Ученые: Люди имеют искаженное восприятие мира из-за жизненного опыта


Ученые отметили, что все люди сразу обращали внимание на улыбающиеся образы, отложившиеся в их подсознании. Это позволило им сделать выводы, что опыт влияет на такие психологические процессы.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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