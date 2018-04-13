Ученые: Раннее старение организма связано с работой митохондрий
Немецкие и шведские ученые провели ряд исследований, посвященных раннему старению человеческого организма. Они выяснили, что данный процесс связан с работой митохондрий.
Он проходит различно у каждого жителя планеты, но данные элементы питают энергией клетки. Когда их работа начинает снижаться, организм быстро изнашивается, и возникают необратимые процессы вместе с появлением морщин.
Также важную роль в данном вопросе играет ДНК человека, которое передается по наследству от родителей. Гены взаимосвязаны с мутацией, а потому могут стать причиной раннего старения. Также сюда относится образ жизни вместе с экологией и особенностями психики.
Он проходит различно у каждого жителя планеты, но данные элементы питают энергией клетки. Когда их работа начинает снижаться, организм быстро изнашивается, и возникают необратимые процессы вместе с появлением морщин.
Также важную роль в данном вопросе играет ДНК человека, которое передается по наследству от родителей. Гены взаимосвязаны с мутацией, а потому могут стать причиной раннего старения. Также сюда относится образ жизни вместе с экологией и особенностями психики.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00