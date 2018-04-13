Ученые: Раннее старение организма связано с работой митохондрий

Он проходит различно у каждого жителя планеты, но данные элементы питают энергией клетки. Когда их работа начинает снижаться, организм быстро изнашивается, и возникают необратимые процессы вместе с появлением морщин.Также важную роль в данном вопросе играет ДНК человека, которое передается по наследству от родителей. Гены взаимосвязаны с мутацией, а потому могут стать причиной раннего старения. Также сюда относится образ жизни вместе с экологией и особенностями психики.