АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Алена Водонаева по слухам скрывает беременность

Экс-участницу «Дома-2» и отечественную телеведущую Алену Водонаеву стали подозревать в беременности.

По мнению пользователей это стало особенно заметно после публикации фото в Instagram, где у Алены явно округлившийся животик.

Алена Водонаева по слухам скрывает беременность

Все вопросы, связанные с ее возможным «интересным положением» 35-летняя знаменитость не комментирует, но и не отрицает такой перспективы.

Публичным людям в целом присуще скрывать будущее материнство и звезды об этом заявляют, когда скрывать беременность уже нет смысла. Так поступила недавно и Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

Алена Водонаева по слухам скрывает беременность

Как стало известно недавно, Алена Водонаева подыскивает жилье в Лос-Анджелесе и просила своих подписчиков порекомендовать надежные сайты недвижимости.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Белый хлеб из магазина признан самым опасным
Армен Джигарханян находится под круглосуточной
Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе
В Пакистане беременную певицу застрелили во время
Ученые: Люди-совы живут меньше людей-жаворонков
Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина
Павел Воля, красящий ногти своей маленькой
В Судане были обнаружены артефакты с надписями на
Алена Водонаева по слухам скрывает беременность
Вместо рекламного продукта фанаты Анастасии
Астрофизики предложили теоритическое объяснование
Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику
Илон Маск показал размеры космического корабля
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то
Итальянцы запечатлели на видео НЛО во время
Путешественник во времени создал машину для
Пеший путешественник из Франции перепутал
Шарлиз Терон: Не хочу к старости пожалеть о том,
Фото новорождённой дочки сестры Бритни Спирс
Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении
Специалисты Красноярска представили разработку
Volvo Trucks представила свой первый
Ученые: Регулярное употребление белого хлеба
Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной
«Остров сверхпроводимости» найден химиками из
История сладкого картофеля ставит под сомнение
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Просмотреть все новости