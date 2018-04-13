Алена Водонаева по слухам скрывает беременность
Экс-участницу «Дома-2» и отечественную телеведущую Алену Водонаеву стали подозревать в беременности.
По мнению пользователей это стало особенно заметно после публикации фото в Instagram, где у Алены явно округлившийся животик.
Все вопросы, связанные с ее возможным «интересным положением» 35-летняя знаменитость не комментирует, но и не отрицает такой перспективы.
Публичным людям в целом присуще скрывать будущее материнство и звезды об этом заявляют, когда скрывать беременность уже нет смысла. Так поступила недавно и Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова.
Как стало известно недавно, Алена Водонаева подыскивает жилье в Лос-Анджелесе и просила своих подписчиков порекомендовать надежные сайты недвижимости.
По мнению пользователей это стало особенно заметно после публикации фото в Instagram, где у Алены явно округлившийся животик.
Все вопросы, связанные с ее возможным «интересным положением» 35-летняя знаменитость не комментирует, но и не отрицает такой перспективы.
Публичным людям в целом присуще скрывать будущее материнство и звезды об этом заявляют, когда скрывать беременность уже нет смысла. Так поступила недавно и Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова.
Как стало известно недавно, Алена Водонаева подыскивает жилье в Лос-Анджелесе и просила своих подписчиков порекомендовать надежные сайты недвижимости.