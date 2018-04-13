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Вместо рекламного продукта фанаты Анастасии Костенко обсудили их с Тарасовым щенка

Третья супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко порадовала подписчиков новой фотографией.

За личной жизнью бывшего супруга прославленной певицы и телеведущей Ольги Бузовой и его нынешней жены продолжают активно наблюдать многочисленные фолловеры. Результатом такого повышенного внимания к семейству Тарасовых стало их признание в том, что совсем скоро на свет появится долгожданный малыш.

Вместо рекламного продукта фанаты Анастасии Костенко обсудили их с Тарасовым щенка

Несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой известная модель решила прорекламировать модную спортивную обувь. На снимке Костенко запечатлена не одна, а в компании домашнего любимца, который тут же привлек внимание пользователей Сети.

«Девочки! Один из самых актуальных вопросов этой весны - где купить крутые кроссовочки. Рекомендую заглянуть в очень прикольный и модный магазин спортивной обуви..», - написала под фото жена Дмитрия.

Только вот мало кто обратил внимание на саму рекламу, да и кроссовки тоже, ведь прямо-таки всех поклонников семьи Тарасова-Костенко заинтересовал их беленький щеночек. Кто-то начал писать, что фото невероятно милое, а кое-кто принялся переживать за то, что Анастасия закармливает своего маленького друга.

Вместо рекламного продукта фанаты Анастасии Костенко обсудили их с Тарасовым щенка

«Собака такой милый», «Какое милое фото», «Какая красивая собачка. Так и хочется затискать», «Настя, мне кажется вы щеночка перекармливаете, это тоже вредно...», «Вы очень милая! Собачка просто прелесть», «Маленький клубочек. Лабрадор просто чудо!», «Я одна на лабрадорку смотрела а не на кроссовки?», - пишут комментаторы.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:07
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