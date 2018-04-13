Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику хейтеров

"Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, чёлку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем ... комментировать разрешаю, советовать не стоит", - в частности пишет ведущая.

Она сменила прическу, правда, это очень не понравилось многим ее фанатам.Критика подписчиков очень разозлила Кудрявцеву. У себя в Инстаграме телезвезда оставила пост, где всем сообщает, что очень не любит, когда к ней лезут с советами, особенно, если она о них не просит.Лера сказала, что она сама решит, что ей носить, и как ей стричься.Надо отметить, что многие фанаты Кудрявцевой посоветовали девушке не обращать внимания на недоброжелателей.