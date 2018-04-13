Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику хейтеров
Мы уже писали, что совсем недавно известная ведущая Лера Кудрявцева поменяла свой имидж.
Она сменила прическу, правда, это очень не понравилось многим ее фанатам.
Критика подписчиков очень разозлила Кудрявцеву. У себя в Инстаграме телезвезда оставила пост, где всем сообщает, что очень не любит, когда к ней лезут с советами, особенно, если она о них не просит.
Лера сказала, что она сама решит, что ей носить, и как ей стричься.
Надо отметить, что многие фанаты Кудрявцевой посоветовали девушке не обращать внимания на недоброжелателей.
Она сменила прическу, правда, это очень не понравилось многим ее фанатам.
Критика подписчиков очень разозлила Кудрявцеву. У себя в Инстаграме телезвезда оставила пост, где всем сообщает, что очень не любит, когда к ней лезут с советами, особенно, если она о них не просит.
Лера сказала, что она сама решит, что ей носить, и как ей стричься.
"Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, чёлку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем ... комментировать разрешаю, советовать не стоит", - в частности пишет ведущая.
Надо отметить, что многие фанаты Кудрявцевой посоветовали девушке не обращать внимания на недоброжелателей.