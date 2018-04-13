АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику хейтеров

Мы уже писали, что совсем недавно известная ведущая Лера Кудрявцева поменяла свой имидж.

Она сменила прическу, правда, это очень не понравилось многим ее фанатам.

Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику хейтеров

Критика подписчиков очень разозлила Кудрявцеву. У себя в Инстаграме телезвезда оставила пост, где всем сообщает, что очень не любит, когда к ней лезут с советами, особенно, если она о них не просит.

Лера сказала, что она сама решит, что ей носить, и как ей стричься.

"Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, чёлку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем ... комментировать разрешаю, советовать не стоит", - в частности пишет ведущая.

Надо отметить, что многие фанаты Кудрявцевой посоветовали девушке не обращать внимания на недоброжелателей.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Белый хлеб из магазина признан самым опасным
Армен Джигарханян находится под круглосуточной
Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе
В Пакистане беременную певицу застрелили во время
Ученые: Люди-совы живут меньше людей-жаворонков
Беременная звезда «Дома-2» Маша Круглыхина
Павел Воля, красящий ногти своей маленькой
В Судане были обнаружены артефакты с надписями на
Алена Водонаева по слухам скрывает беременность
Вместо рекламного продукта фанаты Анастасии
Астрофизики предложили теоритическое объяснование
Лера Кудрявцева очень разозлилась на критику
Илон Маск показал размеры космического корабля
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то
Итальянцы запечатлели на видео НЛО во время
Путешественник во времени создал машину для
Пеший путешественник из Франции перепутал
Шарлиз Терон: Не хочу к старости пожалеть о том,
Фото новорождённой дочки сестры Бритни Спирс
Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении
Специалисты Красноярска представили разработку
Volvo Trucks представила свой первый
Ученые: Регулярное употребление белого хлеба
Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной
«Остров сверхпроводимости» найден химиками из
История сладкого картофеля ставит под сомнение
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Просмотреть все новости