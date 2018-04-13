Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то больше, чем просто дружба, твердят пользователи Сети

Нужно сказать, что только после того, как телеведущая и восходящая певица появилась в видеоклипе поп-короля российского шоу-бизнеса на хит «Цвет настроения синий», вокруг отношений знаменитостей начали ходит различного рода домысли и предположения.Ни для кого не является секретом, что именно Филипп первым поддержал Ольгу, когда та только начинала свою карьеру на сцене. Год назад разве что бездельники не бросали в Бузову камни. Только вот Киркоров подал ТВ-звезде руку помощи. По словам телеведущей она до сих пор помнит те тяжелые дни и поддержку мэтра.Несколько недель назад Филипп посетил Клайпед со своим концертом. Киркоров узнал, что именно в этом городе живет бабушка Бузовой, и решил пригласить женщину к себе на выступление. Поп-король не только посадил бабушку Ольги на самое лучшее место в зале, но и закружил ее на сцене и даже осыпал цветами. После концерта мэтр отвез бабушку телеведущей домой, за что Ольга была невероятно благодарна артисту.И вот первый совместный проект Бузовой и Киркорова буквально за одни сутки стал хитом. Знаменитости опубликовали первый видеоролик в личных микроблогах, на котором хорошо видно как оба артиста танцуют и веселятся как малые дети. Многочисленные пользователи Сети тут же обратили внимание на то, насколько комфортно Ольге и Филиппу вместе работать, ведь звезды понимали друг друга даже без слов.Сейчас в социальных сетях прямо-таки каждый говорит о том, что Киркорова и Бузову связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения. Только вот что, остается только догадываться. А уже сейчас фолловеры прозвали знаменитостей «королем и принцессой российского шоу-бизнеса».