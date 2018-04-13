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Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то больше, чем просто дружба, твердят пользователи Сети

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает не просто давняя дружба, уверены фанаты.

Нужно сказать, что только после того, как телеведущая и восходящая певица появилась в видеоклипе поп-короля российского шоу-бизнеса на хит «Цвет настроения синий», вокруг отношений знаменитостей начали ходит различного рода домысли и предположения.

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то больше, чем просто дружба, твердят пользователи Сети

Ни для кого не является секретом, что именно Филипп первым поддержал Ольгу, когда та только начинала свою карьеру на сцене. Год назад разве что бездельники не бросали в Бузову камни. Только вот Киркоров подал ТВ-звезде руку помощи. По словам телеведущей она до сих пор помнит те тяжелые дни и поддержку мэтра.

Несколько недель назад Филипп посетил Клайпед со своим концертом. Киркоров узнал, что именно в этом городе живет бабушка Бузовой, и решил пригласить женщину к себе на выступление. Поп-король не только посадил бабушку Ольги на самое лучшее место в зале, но и закружил ее на сцене и даже осыпал цветами. После концерта мэтр отвез бабушку телеведущей домой, за что Ольга была невероятно благодарна артисту.

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то больше, чем просто дружба, твердят пользователи Сети

И вот первый совместный проект Бузовой и Киркорова буквально за одни сутки стал хитом. Знаменитости опубликовали первый видеоролик в личных микроблогах, на котором хорошо видно как оба артиста танцуют и веселятся как малые дети. Многочисленные пользователи Сети тут же обратили внимание на то, насколько комфортно Ольге и Филиппу вместе работать, ведь звезды понимали друг друга даже без слов.

Сейчас в социальных сетях прямо-таки каждый говорит о том, что Киркорова и Бузову связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения. Только вот что, остается только догадываться. А уже сейчас фолловеры прозвали знаменитостей «королем и принцессой российского шоу-бизнеса».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:45
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