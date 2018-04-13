Кроссоверы Mazda CX-5 отзывают в России из-за проблем с ручным тормозом

Под отзывную компанию попадают автомобили Mazda CX-5, собранные во Владивостоке в период с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. Некоторые детали тормозной системы могут подвергнуться коррозии из-за недостаточной герметичности резинового кожуха на задних суппортах, данный дефект может привести к заклиниванию вала суппорта, в результате будет нарушена полноценная работа стояночного тормоза.В ближайшее время владельцам дефектных кроссоверов Mazda CX-5 разошлют уведомления о необходимости посетить ближайший сервисный центр бренда, где специалисты проведут диагностику автомобиля и при необходимости проведут ремонт ручного тормоза. Все работы будут выполнены за счёт японкой компании.