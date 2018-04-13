Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет

Над разработкой кабриолет трудятся 20 студентов академии Skoda в городе Млада-Болеслав. Накануне в сеть выложили тизерные изображения кабриолета на базе кроссовера Skoda Karoq. Как отмечают юные разработчики, кабриолет ориентирован на молодых и активных клиентов.Студенты академии Skoda ранее представили небольшой пикап FUNstar, построенный на основе модели Fabia третьей генерации. Ещё одним детищем студентов является концепт-кар Element, разработанный на базе модели Citigo, он оснащён электрическим мотором на 60 кВт мощностью 82 лошадиные силы.