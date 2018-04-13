АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет

Студенты академии Skoda продемонстрировали тизеры, на которых изображён современный кабриолет чешского бренда, созданный на базе кроссовера Karoq. В июне этого года на специальном мероприятии будет представлен прототип кабриолета.

Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет


Над разработкой кабриолет трудятся 20 студентов академии Skoda в городе Млада-Болеслав. Накануне в сеть выложили тизерные изображения кабриолета на базе кроссовера Skoda Karoq. Как отмечают юные разработчики, кабриолет ориентирован на молодых и активных клиентов.

Студенты академии Skoda ранее представили небольшой пикап FUNstar, построенный на основе модели Fabia третьей генерации. Ещё одним детищем студентов является концепт-кар Element, разработанный на базе модели Citigo, он оснащён электрическим мотором на 60 кВт мощностью 82 лошадиные силы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В архивах московского Музея обнаружена шахматная
Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже
Кроссоверы Mazda CX-5 отзывают в России из-за
Ольга Бузова приглашает всех на свой мастер-класс
Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги
Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет
В сетях опубликована запись с доказательствами
На свадьбе у Гогема Солнцева и его 63-летней жены
Ученые: Раннее старение организма связано с
Со дна Боденского озера подняли самую древнюю в
Учёные развенчали популярные мифы о здоровом
Дарья Пынзарь показала пикантное фото из бассейна
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему
Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить
Хейтеры считают, что Алена Водонаева достойна
Зрители телепроекта «Дом-2» просят участников
Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин готов к новой
Фото из гримерки Ольги Бузовой повергло в шок
Mercedes-Benz выпустит люксовый седан S-класса
Марина Африкантова намерена подать в суд на
«Иди рожай детей! А ты косички плетешь»: Ольге
FAW привезет в этом году в Россию три новинки
Селена Гомез подверглась жесткой критике за
Объявлена стоимость нового рамного внедорожника
Максим Галкин просит журналистов не
Эксперты рассказали об эффективных способах
Власти России хотят обложить налогом сделки с
Ученые представили разработку новой конструкции
Нафтогаз будет дополнительно требовать от
Сотрудники музея “Детские годы Гагарина” получили
Просмотреть все новости