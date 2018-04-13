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Mercedes-Benz выпустит люксовый седан S-класса для конкуренции с Tesla

Компания Mercedes-Benz выпустит люксовый седан S-класса, который составит конкуренцию с Tesla. Об этом накануне сообщил Дитер Цетше — глава автомобильного концерна Daimler AG и подразделения люксовых легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars.

Mercedes-Benz выпустит люксовый седан S-класса для конкуренции с Tesla


Стоит отметить, что выход электрической версии седана Mercedes-Benz S-Class класса «люкс» на данный момент является только предположением. И это несмотря на то, что немецкие производители выбрали именно эту модель в качестве основы для будущего электрокара. По словам топ-менеджера, новинка составит серьёзную конкуренцию моделям Tesla.

По предположению экспертов, новый люксовый электрокар от Mercedes-Benz будет называться EQ S, на рынок его могут вывести в 2020 году. Данная модель станет частью масштабной программы немецкой компании по выпуску до 2022 года десяти новых электромобилей.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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