Mercedes-Benz выпустит люксовый седан S-класса для конкуренции с Tesla

Стоит отметить, что выход электрической версии седана Mercedes-Benz S-Class класса «люкс» на данный момент является только предположением. И это несмотря на то, что немецкие производители выбрали именно эту модель в качестве основы для будущего электрокара. По словам топ-менеджера, новинка составит серьёзную конкуренцию моделям Tesla.По предположению экспертов, новый люксовый электрокар от Mercedes-Benz будет называться EQ S, на рынок его могут вывести в 2020 году. Данная модель станет частью масштабной программы немецкой компании по выпуску до 2022 года десяти новых электромобилей.