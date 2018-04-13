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Шарлиз Терон: Не хочу к старости пожалеть о том, что не была собой

Шарлиз Терон призналась, что всегда боялась жить не своей жизнью, поэтому всегда стремилась быть собой и поступать только так, как ей хочется.

"Я не хотела бы в 80 лет перед самой смертью жалеть, что не была собой и не делала так, как хотелось мне", - сказала Терон.

Шарлиз Терон: Не хочу к старости пожалеть о том, что не была собой

Голливудская звезда также отметила, что уже в детстве чётко поняла, сколь страшны трагедии и смерти. Теперь же, как уверяет она, у неё всё прекрасно - есть семья и уверенность в следующем дне.

Кроме того, Терон не считается с критикой в свой адрес. Знаменитость уверена, что жить, руководствуясь мнением кого-то о себе, совершенно невозможно. Это делает человека несчастным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:27
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