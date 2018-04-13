Фото новорождённой дочки сестры Бритни Спирс появилось в Сети

Девочка появилась на свет 2 апреля от предпринимателя Джейми Уотсона. Ребёнка назвали Айви Джоан. Это в честь тёти Бритни, которой не стало десять лет назад. Женщину убил рак.Линн даже опубликовала фотографию, на которой можно увидеть новорождённого отпрыска. Рядом с публикацией родительница написала, что невероятно рада произошедшему событию.У Джейми также есть дочка Мэдди. Ей уже девять лет. Отцом этой девочки является Брайанн Олдридж - экс-возлюбленный Спирс. С Уотсоном девушка обручилась в 2014 году.