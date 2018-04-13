FAW привезет в этом году в Россию три новинки
Китайский автоконцерн FAW в 2018 году намерен привезти в Россию несколько новинок. В частности, представители российского офиса FAW анонсировали выход двух новых моделей и одной обновлённой модификации.
Так, в июне текущего года в России представят обновлённый кроссовер FAW Besturn X80 в трёх комплектациях. Под капотом рестайлинговой версии кроссовера будет установлен 2,0-литровый агрегат производительностью 142 лошадиные силы.
Также на российский рынок привезут ещё два новых кроссовера — FAW D60 и FAW Besturn X40, о которых производители не спешат раскрывать информацию. Характеристики новых автомобилей станут известны во время презентации.
Стоит отметить, что в настоящее время на российском рынке китайская компания реализует только две своих модели — дорестайлинговую FAW Besturn X80, цена которой стартует от 1 000 000 рублей, и седан FAW Oley стоимостью от 491 000 рублей.
Так, в июне текущего года в России представят обновлённый кроссовер FAW Besturn X80 в трёх комплектациях. Под капотом рестайлинговой версии кроссовера будет установлен 2,0-литровый агрегат производительностью 142 лошадиные силы.
Также на российский рынок привезут ещё два новых кроссовера — FAW D60 и FAW Besturn X40, о которых производители не спешат раскрывать информацию. Характеристики новых автомобилей станут известны во время презентации.
Стоит отметить, что в настоящее время на российском рынке китайская компания реализует только две своих модели — дорестайлинговую FAW Besturn X80, цена которой стартует от 1 000 000 рублей, и седан FAW Oley стоимостью от 491 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:30