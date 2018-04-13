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Объявлена стоимость нового рамного внедорожника Nissan Terra

В компании Nissan объявили стоимость рамного внедорожника Terra. Новый автомобиль уже можно заказать в Китае по цене от 169 800 юаней, внедорожник предложен покупателям в шести комплектациях.

Объявлена стоимость нового рамного внедорожника Nissan Terra


Новый автомобиль Nissan Terra создан на базе пикапа Navara новой генерации. Внедорожник имеет узнаваемый фирменный дизайн с массивной V-образной решёткой радиатора, агрессивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, а также с головной оптикой с ДХО.

Салон внедорожника во многом похож на интерьер Nissan Navara, здесь установлена такая же приборная панель, похожий блок управления климат-контроля, аналогичная центральная консоль и штатная информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.

В качестве силовой установки нового автомобиля выступает бензиновый двигатель ёмкостью 2,5 литра производительностью 184 лошадиные силы, работает он на пару либо с «механикой», либо с «автоматом». Привод у внедорожника может быть как задний, так и полный.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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