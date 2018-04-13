Объявлена стоимость нового рамного внедорожника Nissan Terra

Новый автомобиль Nissan Terra создан на базе пикапа Navara новой генерации. Внедорожник имеет узнаваемый фирменный дизайн с массивной V-образной решёткой радиатора, агрессивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, а также с головной оптикой с ДХО.Салон внедорожника во многом похож на интерьер Nissan Navara, здесь установлена такая же приборная панель, похожий блок управления климат-контроля, аналогичная центральная консоль и штатная информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.В качестве силовой установки нового автомобиля выступает бензиновый двигатель ёмкостью 2,5 литра производительностью 184 лошадиные силы, работает он на пару либо с «механикой», либо с «автоматом». Привод у внедорожника может быть как задний, так и полный.