Эксперты рассказали об эффективных способах избавления от перхоти

Но, прежде чем взяться за лечение, нужно осознать, что причинами перхоти могут быть неправильное питание, заболевания ЖКТ, хроническая усталость и т.д. Поэтому, если вылечить первопричины, перхоть исчезнет сама.Если есть комплекс причин, то не надейтесь слишком на шампуни. Они не лечат. А если и помогут, то на очень короткий срок.Одним из действенных средств может стать алоэ. Его сок нужно смешать с медом и кагором. После настаивания смеси в холодильнике, ее нужно употреблять ежедневно, три раза в сутки до приема пищи. Второй способ предусматривает касторовое масло, смешанное с настойкой календулы, которое втирают в корни волос.Отвар сбора цветков фиалки, травы бурды и вербены лекарственной тоже помогут справиться с перхотью.Другие специалисты рекомендуют черноголовку обыкновенную. Траву следует залить литром воды и дать настояться. Впоследствии мыть настоем голову.Еще один рецепт – это смесь малины, рябины и коричневого шиповника с добавлением меда.