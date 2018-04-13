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Эксперты рассказали об эффективных способах избавления от перхоти

Эксперты рассказали об эффективных способах борьбы с перхотью.

Эксперты рассказали об эффективных способах избавления от перхоти


Но, прежде чем взяться за лечение, нужно осознать, что причинами перхоти могут быть неправильное питание, заболевания ЖКТ, хроническая усталость и т.д. Поэтому, если вылечить первопричины, перхоть исчезнет сама.
Если есть комплекс причин, то не надейтесь слишком на шампуни. Они не лечат. А если и помогут, то на очень короткий срок.

Одним из действенных средств может стать алоэ. Его сок нужно смешать с медом и кагором. После настаивания смеси в холодильнике, ее нужно употреблять ежедневно, три раза в сутки до приема пищи. Второй способ предусматривает касторовое масло, смешанное с настойкой календулы, которое втирают в корни волос.
Отвар сбора цветков фиалки, травы бурды и вербены лекарственной тоже помогут справиться с перхотью.

Другие специалисты рекомендуют черноголовку обыкновенную. Траву следует залить литром воды и дать настояться. Впоследствии мыть настоем голову.

Еще один рецепт – это смесь малины, рябины и коричневого шиповника с добавлением меда.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 14:00
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