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Ученые представили разработку новой конструкции кубита для квантового компьютера

Интернациональной группой ученых, состав которой представлен специалистами Российского квантового центра, НИТУ «МИСиС», а также исследователями МФТИ и Сколтеха, создана альтернативная конструкция кубитов, представляемых, как ячейки квантового компьютера. Совместно с российскими коллегами работали физики Германии и Великобритании. Подробный отчет по исследованиям опубликован на страницах Nature Physics.

В основу нового изобретения взяли нанопроволоку из состава сверхпроводника. На первых этапах экспериментов удалось выяснить, что по производительности, возможности нового сверхпроводникового кубита не уступают традиционным технологиям, которые построены на основе джозефсоновских переходов.
Ученые представили разработку новой конструкции кубита для квантового компьютера


Уже сейчас, заложенные в основу квантового компьютера принципы вычислений, оказывают серьезную помощь в решении сверхсложных задач в области воссоздания механизмов в процессе фотосинтеза, а так же моделировании химических материалов и соединений. На этом основании оценена важность улучшения основных элементов квантового компьютера и в первую очередь, все интересы направленны на кубит.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:45
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