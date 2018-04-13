Ученые представили разработку новой конструкции кубита для квантового компьютера

В основу нового изобретения взяли нанопроволоку из состава сверхпроводника. На первых этапах экспериментов удалось выяснить, что по производительности, возможности нового сверхпроводникового кубита не уступают традиционным технологиям, которые построены на основе джозефсоновских переходов.Уже сейчас, заложенные в основу квантового компьютера принципы вычислений, оказывают серьезную помощь в решении сверхсложных задач в области воссоздания механизмов в процессе фотосинтеза, а так же моделировании химических материалов и соединений. На этом основании оценена важность улучшения основных элементов квантового компьютера и в первую очередь, все интересы направленны на кубит.