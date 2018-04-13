Футболист «Барселоны» Андрес Иньеста летом перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Согласно предоставленным данным по этому трансферу, контракт Иньесты основан на принципе «3+1», то есть договор истечет через три года после начала его действия, но затем команда «Тяньцзинь Цюаньцзянь» будет иметь возможность договориться с испанцем о продлении контракта еще на один год. В течение трех последующих лет Иньеста сможет получить от китайского клуба 37 млн. долларов.Напомним, что Адрес Иньеста начал выступать за основную команду «Барселоны» в 2002 году. В составе «сине-гарнатовых» он смог выиграть восемь трофеев чемпионата Испании, 5 кубков Испании и семь суперкубков страны. На европейкой арене Иньеста записал в актив четыре победы в Лиге чемпионов.