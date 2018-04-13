История сладкого картофеля ставит под сомнение факт раннего контакта Полинезии и Америки

«Мы обнаружили, что сладкий картофель появился задолго до людей, по крайней мере 800 000 лет назад, – говорит Роберт Скотланд из Оксфордского университета. – Поэтому вполне вероятно, что съедобные клубни существовали задолго до того, как люди впервые нашли это растение».Роберт Скотланд с коллегами решили разъяснить происхождение и эволюцию сладкого картофеля, который является одним из наиболее широко потребляемых культур в мире и важным источником предшественников витамина А. Исследователи, фактически, также предположили, что раннее присутствие сладкого картофеля в Полинезии было свидетельством доевропейских контактов между американцами и полинезийцами.Результаты подтверждают, что в период появления сладкого картофеля других подобных видов не существовало.Филогенетический анализ последовательностей ДНК вызвал разные семейные деревья. Однако, как сообщают исследователи, противоречивые закономерности можно объяснить двойной ролью I. trifida. Сладкий картофель возник из I. trifida, а затем был гибридизован с ним, что дало другой вид сладкого картофеля.«Мы показываем, что существование двух разных видов является результатом древней гибридизации сладкого картофеля и его предшественника, – говорит Муньос-Родригес, первый автор статьи. – Делаем вывод, что сладкий картофель эволюционировал по меньшей мере 800 000 лет назад от прародителя, а затем гибридизировался с ним, после того как оба вида стали полноценными».Утрата генетического разнообразия в культурах – серьезная угроза для продовольственной сферы. Один из способов улучшить или укрепить желаемые свойства продовольственных культур – это скрещивание их с ближайшими дикими родственниками. Так, по словам Роберта Скотланда, идентификация прародителя откроет дверь для более точного понимания потенциальной роли данного растения в разведении сладкого картофеля.