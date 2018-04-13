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Опасный «золотой» WhatsApp угрожает владельцам Android смартфонов

От специалистов по компьютерной безопасности поступили предупреждения для пользователей большинства мобильных устройств, которые находятся под управлением ОС Android. Информация касается распространения поддельной программной разработки, похожей на приложение WhatsApp, только замаскированной под золотой цвет.

Злоумышленники назвали поддельное приложение - WhatsApp Plus. Такая идея им значительно помогла, так как тысячи пользователей все приняли в серьез и незамедлительно удалили установленный старый мессенджер, с желанием заменить его на новую, премиально золотую версию. Как оказалось, с официальными разработчиками WhatsApp указанное приложение не связано, причем его содержимое вредит платформе любого мобильного устройства.
Опасный «золотой» WhatsApp угрожает владельцам Android смартфонов


После успешной установки подозрительного приложения, к услугам пользователей предоставляется возможность скачать следующую программу, с переходом на сайт, который настроен на автоматическую передачу и установку вируса. Разработка направлена на хищение с устройств пользователей персональных данных. Причем удаление этой подделки возможно после остановки работы «золотой» версии «WhatsApp» посредством диспетчера приложений, и только потом появляется функция, используемая для безвозвратного его удаления.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:45
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