Опасный «золотой» WhatsApp угрожает владельцам Android смартфонов

Злоумышленники назвали поддельное приложение - WhatsApp Plus. Такая идея им значительно помогла, так как тысячи пользователей все приняли в серьез и незамедлительно удалили установленный старый мессенджер, с желанием заменить его на новую, премиально золотую версию. Как оказалось, с официальными разработчиками WhatsApp указанное приложение не связано, причем его содержимое вредит платформе любого мобильного устройства.После успешной установки подозрительного приложения, к услугам пользователей предоставляется возможность скачать следующую программу, с переходом на сайт, который настроен на автоматическую передачу и установку вируса. Разработка направлена на хищение с устройств пользователей персональных данных. Причем удаление этой подделки возможно после остановки работы «золотой» версии «WhatsApp» посредством диспетчера приложений, и только потом появляется функция, используемая для безвозвратного его удаления.