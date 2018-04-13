Нюша показала стройную фигуру в обтягивающем платье, исключив беременность

Подпись под фото буквально такая: «Вспомнила, что ещё может разбудить меня за 2 секунды – аромат ванильного круассана с корицей. Кое-кто балует меня иногда) И вот мы уже снимаем».На фотоснимке, действительно, не видно живота, что вероятно, многих привело в замешательство, поскольку в последнее время в соцсетях тема беременности Нюши имеет место. Ведь неделю назад в интернете появились скриншоты с одного из концертов певицы, где сквозь откровенный наряд отчетливо просматривался беременный живот. Плюс к этому, папарацци засекли Нюшу в центре планирования семьи.Непонятно, правда, из-за чего – сыр-бор? Непонятно, почему надо скрывать Нюше беременность, если она есть? Девушка ведь замужем за Игорем Сивовым. Это ж не «левая» беременность.Поженились молодые люди прошлым летом. Свадьбу отыграли на Мальдивах.