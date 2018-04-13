Сотрудники НИИ рассказали про особенности хлеба для космонавтов

Большинство сотрудников пекарни посвятили большую часть своей жизни заботе о команде МКС. В настоящее время, НИИ хлебопекарной промышленности единственное место в мире, где готовятся хлебные изделия для космонавтов. Здесь не используют тестомесильные машины, вся работа выполняется исключительно вручную. Выпекание хлеба для космонавтов сравнивают с ювелирной работой, требующей исключительной точности, так как вес изделия должен строго соответствовать 4-м граммам. В космосе, люди находятся в условиях, когда булочку нужно съесть за 1 укус, чтобы крошки не разлетелись по всей станции. Такой нежелательный факт допускать нельзя, пояснили сотрудники НИИ.Особо отмечается, что с целью длительной сохранности булочек для космонавтов, во время работы пекари практически не общаются и не разговаривают. Иначе хлеб может наполниться бактериями. Использование перчаток при готовке хлеба, приводит к прилипанию теста. Данное обстоятельство заставляет многих женщин отказаться от использования кремов и прочих радостей, всю работу они выполняют не покрытыми чистыми руками.