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Сотрудники НИИ рассказали про особенности хлеба для космонавтов

Сотрудниками НИИ хлебопекарной промышленности открыты секреты, связанные с продуктами питания для космонавтов, в частности рассказано о секретах их приготовления. Как рассказали специалисты журналистам, для роботы в пекарне требуется строгая точность и высокий профессионализм.

Большинство сотрудников пекарни посвятили большую часть своей жизни заботе о команде МКС. В настоящее время, НИИ хлебопекарной промышленности единственное место в мире, где готовятся хлебные изделия для космонавтов. Здесь не используют тестомесильные машины, вся работа выполняется исключительно вручную. Выпекание хлеба для космонавтов сравнивают с ювелирной работой, требующей исключительной точности, так как вес изделия должен строго соответствовать 4-м граммам. В космосе, люди находятся в условиях, когда булочку нужно съесть за 1 укус, чтобы крошки не разлетелись по всей станции. Такой нежелательный факт допускать нельзя, пояснили сотрудники НИИ.

Сотрудники НИИ рассказали про особенности хлеба для космонавтов



Особо отмечается, что с целью длительной сохранности булочек для космонавтов, во время работы пекари практически не общаются и не разговаривают. Иначе хлеб может наполниться бактериями. Использование перчаток при готовке хлеба, приводит к прилипанию теста. Данное обстоятельство заставляет многих женщин отказаться от использования кремов и прочих радостей, всю работу они выполняют не покрытыми чистыми руками.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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