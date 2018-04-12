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Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на ноге

Сын Татьяны Булановой снова попал в больницу, где ему сделали срочную операцию на ноге. Как позже оказалось, 11-летнему Никите уже удаляли инородное тело, застрявшее под кожей.

Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на ноге

Недавно Татьяна Буланова заставила своих подписчиков в Instagram понервничать, когда разместила в микроблоге свежую публикацию, подписав её словами о том, что в последнее время хоть и не везёт, зато сейчас попалась больничная палата с довольно-таки неплохим видом из окна. На этом объяснения певицы по поводу случившегося закончились.

Встревоженные поклонники массово стали задавать знаменитости вопросы о её состоянии, желать скорейшей поправки, а некоторые даже уже придумали собственные версии того, почему же Татьяна Буланова могла очутиться в больнице.

Разъяснить ситуацию помогла Елена Воробей, которая, увидев публикацию подруги, тут же забеспокоилась и спросила в чём дело. В комментариях Буланова и рассказала, что Никите ранее удаляли занозу с ноги, но, как выяснилось, вытащили не всё, поэтому мальчику пришлось перенести ещё одну небольшую операцию, но сейчас уже всё в порядке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Вчера, 23:21
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