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Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи

Стало известно, что информация о смартфонах Pixel и Pixel XL полностью пропала из сервиса Google Store. Таким образом, считается, что компания Google сняла устройства с продажи и соответственно перестала их производить.

Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи


Стоит напомнить, что эти девайсы стали вполне удачным проектом американской корпорации, поскольку долгое время Pixel и Pixel XL пользовались популярностью. Тем не менее, теперь им на смену пришли новые версии Pixel 2 / 2 XL. На Google Store можно уже можно встретить информацию и аксессуары только для новых моделей.

Ранее считалось, что Google будет придерживаться маркетингового плана Apple, когда стоимость старых моделей снижается и они остаются на рынке еще в течение 2 лет, но этого не произошло. Таким образом, старые смартфоны компании продолжают реализовывать еще полгода, а потом выводят их с рынка.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
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