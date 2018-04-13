Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи

Стоит напомнить, что эти девайсы стали вполне удачным проектом американской корпорации, поскольку долгое время Pixel и Pixel XL пользовались популярностью. Тем не менее, теперь им на смену пришли новые версии Pixel 2 / 2 XL. На Google Store можно уже можно встретить информацию и аксессуары только для новых моделей.Ранее считалось, что Google будет придерживаться маркетингового плана Apple, когда стоимость старых моделей снижается и они остаются на рынке еще в течение 2 лет, но этого не произошло. Таким образом, старые смартфоны компании продолжают реализовывать еще полгода, а потом выводят их с рынка.