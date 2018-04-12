Екатерина Гусева порадовала фанатов новой причёской

Екатерина Гусева уже не раз вызывала восторг у публики, демонстрируя в Сети новые фотографии с отдыха, на которых 41-летняя актриса обычно выглядит словно молодая девушка. Многие женщины пишут в её микроблоге, что та стала примером для подражания, ведь в течение многих лет звезде удаётся сохранять не только стройность, но и молодость тела.На новой публикации особенно запоминающейся стала причёска Екатерины Гусевой, которая, как считают поклонники, несколько изменилась. Фолловеры оставили под снимком много лестных комментариев, подчеркнув, что сейчас актриса просто светиться счастьем.