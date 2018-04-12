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Екатерина Гусева порадовала фанатов новой причёской

Известная актриса театра и кино Екатерина Гусева порадовала поклонников обновлённой причёской. Преображения во внешнем виде знаменитости публика заметила во время посещения ею званого обеда в честь фестиваля «Золотая маска», состоявшегося накануне в Москве.

Екатерина Гусева порадовала фанатов новой причёской

Екатерина Гусева уже не раз вызывала восторг у публики, демонстрируя в Сети новые фотографии с отдыха, на которых 41-летняя актриса обычно выглядит словно молодая девушка. Многие женщины пишут в её микроблоге, что та стала примером для подражания, ведь в течение многих лет звезде удаётся сохранять не только стройность, но и молодость тела.

На новой публикации особенно запоминающейся стала причёска Екатерины Гусевой, которая, как считают поклонники, несколько изменилась. Фолловеры оставили под снимком много лестных комментариев, подчеркнув, что сейчас актриса просто светиться счастьем.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Вчера, 23:08
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