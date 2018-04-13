На жителя Красноярского края, выигравшего 10 миллионов, завели уголовное дело

По версии следствия, сибиряк несколько лет назад благодаря лотерее стал обладателем 10 миллионов. Но заплатить налоги с крупного выигрыша забыл. Сумма налогов получалась немалая – 1,3 миллиона рублей.Сотрудники налогового ведомства неоднократно предупреждали везучего сибиряка о необходимости уплатить налоги и спать спокойно, однако 44-летний мужчина остался к призывам глух.В настоящее время материалы об уклонении уплаты налогов попали в правоохранительные органы и на мужчину открыли уголовное производство. Как признается фигурант дела, выигрыша у него уже давно нет – он его проиграл в казино и прочих местах, стараясь привлечь удачу.