На жителя Красноярского края, выигравшего 10 миллионов, завели уголовное дело
Житель Назарово в Красноярском крае, которому повезло выиграть в лотерею 10 миллионов рублей, теперь стал фигурантом уголовного дела из-за налогов.
По версии следствия, сибиряк несколько лет назад благодаря лотерее стал обладателем 10 миллионов. Но заплатить налоги с крупного выигрыша забыл. Сумма налогов получалась немалая – 1,3 миллиона рублей.
Сотрудники налогового ведомства неоднократно предупреждали везучего сибиряка о необходимости уплатить налоги и спать спокойно, однако 44-летний мужчина остался к призывам глух.
В настоящее время материалы об уклонении уплаты налогов попали в правоохранительные органы и на мужчину открыли уголовное производство. Как признается фигурант дела, выигрыша у него уже давно нет – он его проиграл в казино и прочих местах, стараясь привлечь удачу.
По версии следствия, сибиряк несколько лет назад благодаря лотерее стал обладателем 10 миллионов. Но заплатить налоги с крупного выигрыша забыл. Сумма налогов получалась немалая – 1,3 миллиона рублей.
Сотрудники налогового ведомства неоднократно предупреждали везучего сибиряка о необходимости уплатить налоги и спать спокойно, однако 44-летний мужчина остался к призывам глух.
В настоящее время материалы об уклонении уплаты налогов попали в правоохранительные органы и на мужчину открыли уголовное производство. Как признается фигурант дела, выигрыша у него уже давно нет – он его проиграл в казино и прочих местах, стараясь привлечь удачу.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30