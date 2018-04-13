Android P защитит личные данные пользователей от злоумышленников
Представители ресурса AndroidCommunity сообщили о том, что новая операционная система Google Android P позволит уберечь личные данные пользователя от рук злоумышленников. Это будет возможно благодаря использованию специальной технологии защиты Transport Layer Security.
Отмечается, что Transport Layer Security, или сокращенно TLS, будет работать таким образом, чтобы шифровать данные и не давать их перехватить или прочитать третьим лицам. Также технология будет следить за тем, чтобы не происходило подмены данных, которой часто пользуются недоброжелатели в Интернет.
Известно, что Google после официального выхода Android P обяжет разработчиков приложений для Android использовать протокол Transport Layer Security. Чтобы контролировать соблюдение этого правила, все программы, появляющиеся в сервисе Google Play, будут проходить обязательную проверку по этому параметру.
Стоит напомнить, что официальный выход новой операционной системы должен состояться в августе этого года.
Отмечается, что Transport Layer Security, или сокращенно TLS, будет работать таким образом, чтобы шифровать данные и не давать их перехватить или прочитать третьим лицам. Также технология будет следить за тем, чтобы не происходило подмены данных, которой часто пользуются недоброжелатели в Интернет.
Известно, что Google после официального выхода Android P обяжет разработчиков приложений для Android использовать протокол Transport Layer Security. Чтобы контролировать соблюдение этого правила, все программы, появляющиеся в сервисе Google Play, будут проходить обязательную проверку по этому параметру.
Стоит напомнить, что официальный выход новой операционной системы должен состояться в августе этого года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15