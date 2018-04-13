Android P защитит личные данные пользователей от злоумышленников

Отмечается, что Transport Layer Security, или сокращенно TLS, будет работать таким образом, чтобы шифровать данные и не давать их перехватить или прочитать третьим лицам. Также технология будет следить за тем, чтобы не происходило подмены данных, которой часто пользуются недоброжелатели в Интернет.Известно, что Google после официального выхода Android P обяжет разработчиков приложений для Android использовать протокол Transport Layer Security. Чтобы контролировать соблюдение этого правила, все программы, появляющиеся в сервисе Google Play, будут проходить обязательную проверку по этому параметру.Стоит напомнить, что официальный выход новой операционной системы должен состояться в августе этого года.