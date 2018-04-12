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Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова похожи на родных сестёр

Пользователи Сети заявили, что певица Альбина Джанабаева и Алла Довлатова внешне похожи на родных сестёр. К такому выводу основная часть подписчиков аккаунта исполнительницы пришла после публикации ею совместного с ведущей снимка.

Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова похожи на родных сестёр

Не так давно Альбина Джанабаева была приглашена в студию «Русского радио», где в прямом эфире пообщалась не только со слушателями, но также и мило побеседовала с любимой многими радиоведущей Аллой Довлатовой. Псоле завершения эфира певица поспешила показать своим поклонникам в Instagram их совместный снимок, а также поинтересовалась, не замечают ли они какого-либо внешнего сходства.

В комментариях фолловеры тут же расхвалили наряд певицы, после чего принялись в один голос утверждать, что на снимке Джанабаева и Довлатова выглядят практически родными сёстрами. Некоторые подчеркнули, что исполнительница всё же кажется им более милой и женственной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Вчера, 22:59
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