Хейтеры высмеяли непропорциональность тела Яны Рудковской на новом снимке

Яна Рудковская продолжает публиковать в своём микроблоге новые фотографии с отдыха. На этот раз музыкальный продюсер разместила на странице Instagram-профиля снимок в розовых тонах, на котором даже самые невнимательные фолловеры могли заметить очевидную непропорциональность её тела.Особенно в кадре выделяются ноги знаменитости, которые, как кажется на первый взгляд, принадлежат совершенно другому человеку. Поклонники решили, что это просто мог быть неудачный ракурс или неумелый фотограф, а хейтеры тут же высмеяли супругу Евгения Плющенко за пристрастие к фотошопу.СамаРудковская никак не отреагировала на колкие комментарии в свой адрес, а вот пользователи Instagram сразу вспомнили о другом снимке, на котором знаменитость позировала в купальнике. Тогда музыкального продюсера тоже заподозрили в использовании фоторедактора, ведь ноги выглядели также непропорционально по отношению к телу, как и сейчас.