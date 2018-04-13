HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming Laptop 15

Игровая модель оснащена процессором Intel Core восьмой генерации, который дополняет модуль оперативной памяти DDR4-2666 на 8 Гб. В качестве графических систем могут работать платы AMD Radeon RX 560X, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q. Также в системе имеются разъемы для подключения твердотельного модуля на 256 Гб и жесткого диска на 2 Тб. Архитектура Pavilion Gaming Laptop 15 позволит пользователю дополнить платформу модулем памяти Intel Optane на 16 Гб.Дисплей лэптопа обладает диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Для беспроводного подключения используются модемы связи Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 5.0. Помимо этого в ноутбуке присутствуют порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0, Gigabit Ethernet и HDMI.На рынок новинка выйдет в конце весны по цене 800 долларов.