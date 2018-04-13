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HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming Laptop 15

Американская компания HP сообщила о том, что в скором времени выпустит на рынок новый игровой ноутбук Pavilion Gaming Laptop 15. Отмечается, что новинка предназначена для людей, которые не располагают значительными денежными средствами.

HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming Laptop 15


Игровая модель оснащена процессором Intel Core восьмой генерации, который дополняет модуль оперативной памяти DDR4-2666 на 8 Гб. В качестве графических систем могут работать платы AMD Radeon RX 560X, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q. Также в системе имеются разъемы для подключения твердотельного модуля на 256 Гб и жесткого диска на 2 Тб. Архитектура Pavilion Gaming Laptop 15 позволит пользователю дополнить платформу модулем памяти Intel Optane на 16 Гб.

Дисплей лэптопа обладает диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Для беспроводного подключения используются модемы связи Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 5.0. Помимо этого в ноутбуке присутствуют порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0, Gigabit Ethernet и HDMI.

На рынок новинка выйдет в конце весны по цене 800 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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