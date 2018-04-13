АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с новой фотосессии

Гаянэ Багдасарян на своей страничке в Instagram запустила, скажем так, сексуальный промо ролик, позволяющий оказывать более направленное воздействие на целевую аудиторию.

Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с новой фотосессии


Гаянэ, как бы, доказывает, что я, мол, очень трудолюбивая девушка и увиливать от работы не в моих правилах. Так что, это сексуальное видео – только преамбула моей новой фотосессии, на которую и приглашаются все!

В общем, почитатели армянской модели убедились в сильном характере и работоспособности своей любимицы и с нетерпением ждут премьерного показа из новой фотосессии.

Что касается содержания промо ролика, то в коротком видео Гаянэ сексуально изгибается на софе в прозрачном топе и едва заметных трусиках.

Трудолюбивость армянки вознаградилась: за несколько минут – 1,5 тысяч просмотров.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 10:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи
«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула
На жителя Красноярского края, выигравшего 10
Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее
Android P защитит личные данные пользователей от
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
«Русская Ким Кардашьян» вязаным боди удивила
HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion
Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с
Появились слухи, что Ирина Михайловна
В Москве в метро под поездом погиб мужчина
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала
Представлен гибрид смартфона и спутникового
Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся
Аланы: Стражи Рима разрушили древнюю империю и
«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла
Саша Гозиас в очередной раз расстается с Костей
В России начались продажи смартфона ZTE Blade V9
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец надела
Ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут
Сказки дочери Ксении Бородиной имеют неожиданный
Роспотребнадзор одобрил ограничение использования
«Бузова - ходячий антитренд!»: Ольга Бузова
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рыдала из-за
Пространство в глубинах Вселенной пронизано
На Среднем Урале врачи спасли новорожденного
"Рапунцели действительно неадекватные, как и на
Белый хлеб из магазина признан самым опасным
Армен Джигарханян находится под круглосуточной
Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе
Просмотреть все новости