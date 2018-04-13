Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с новой фотосессии

Гаянэ, как бы, доказывает, что я, мол, очень трудолюбивая девушка и увиливать от работы не в моих правилах. Так что, это сексуальное видео – только преамбула моей новой фотосессии, на которую и приглашаются все!В общем, почитатели армянской модели убедились в сильном характере и работоспособности своей любимицы и с нетерпением ждут премьерного показа из новой фотосессии.Что касается содержания промо ролика, то в коротком видео Гаянэ сексуально изгибается на софе в прозрачном топе и едва заметных трусиках.Трудолюбивость армянки вознаградилась: за несколько минут – 1,5 тысяч просмотров.