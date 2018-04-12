В Сети раскритиковали вульгарное селфи Виктории Дайнеко за рулём BMW

Виктория Дайнеко часто размещает в Сети собственные фотографии в довольно нежных образах, либо же снимает только лицо крупным планом. На этот раз звезда решила поделиться с поклонниками эмоциями, которые вызывает у неё новенький BMW. Судя по публикации, певица уже успела оценить все преимущества роскошного автомобиля, в том числе и лёгкость вождения, но восторг Дайнеко не разделили фанаты.Многим не понравилось столь вульгарное селфи, на котором она позирует сидя за рулём, расставив при этом ноги, между которых в сидение упирается кулак. Некоторые предпочли просто промолчать, а кто-то всё же спросил, зачем, собственно, Виктории Дайнеко понадобилось лезть между ног именно в момент фотографирования.Поклонники исполнительницы сочли данную фотографию чересчур вульгарной, за что тут же раскритиковали своего кумира. Несмотря на недовольных комментаторов, снимок Дайнеко, сидящей за рулём новенького BMW уже оценили порядка 10 тысяч пользователей Instagram.