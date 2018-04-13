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В Москве в метро под поездом погиб мужчина

В Москве на станции «Первомайская» молодой человек погиб, упав под колеса проходившего мимо электропоезда.
В Москве в метро под поездом погиб мужчина


Около полудня на «Первомайской» с платформы упал под приближающийся поезд мужчина 35-ти лет. От полученных травм человнек скончался на месте происшествия: медработники приехавшей Скорой лишь констатировали его смерть.

Правоохранители, опросив свидетелей, выяснили, что человек сам прыгнул под состав. Сотрудники полиции проводят проверку произошедшего.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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