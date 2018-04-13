В Москве в метро под поездом погиб мужчина

Около полудня на «Первомайской» с платформы упал под приближающийся поезд мужчина 35-ти лет. От полученных травм человнек скончался на месте происшествия: медработники приехавшей Скорой лишь констатировали его смерть.Правоохранители, опросив свидетелей, выяснили, что человек сам прыгнул под состав. Сотрудники полиции проводят проверку произошедшего.