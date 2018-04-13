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Представлен гибрид смартфона и спутникового телефона Thuraya X5-Touch

Представители компании Thuraya Telecommunications Company продемонстрировали новую разработку, которая являет собой смесь спутникового телефона и смартфона, работающего на базе операционной системы Android. Название устройства Thuraya X5-Touch.

Представлен гибрид смартфона и спутникового телефона Thuraya X5-Touch


Стоит отметить, что компания Thuraya является оператором спутниковой связи. Таким образом, специалисты предприятия решили создать свой продукт, который мог объединить в себе полезные качества для многофункциональной сотовой связи. Благодаря двойному слоту для SIM-карт с поддержкой технологии Always On, устройство способно обеспечивать связь по спутнику или же в рамках сотовой технологии. Также Thuraya X5-Touch дает возможность работать в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.

Девайс получил 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD. Корпус новинки защищен по стандарту IP67. Помимо этого платформа предлагает две камеры, модули связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также GPS/ГЛОНАСС/BeiDou и функцию подачи сигнала бедствия SOS.

Благодаря емкой батарее время автономной работы смартфона будет довольно приличным.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15
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