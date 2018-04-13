Представлен гибрид смартфона и спутникового телефона Thuraya X5-Touch
Представители компании Thuraya Telecommunications Company продемонстрировали новую разработку, которая являет собой смесь спутникового телефона и смартфона, работающего на базе операционной системы Android. Название устройства Thuraya X5-Touch.
Стоит отметить, что компания Thuraya является оператором спутниковой связи. Таким образом, специалисты предприятия решили создать свой продукт, который мог объединить в себе полезные качества для многофункциональной сотовой связи. Благодаря двойному слоту для SIM-карт с поддержкой технологии Always On, устройство способно обеспечивать связь по спутнику или же в рамках сотовой технологии. Также Thuraya X5-Touch дает возможность работать в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.
Девайс получил 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD. Корпус новинки защищен по стандарту IP67. Помимо этого платформа предлагает две камеры, модули связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также GPS/ГЛОНАСС/BeiDou и функцию подачи сигнала бедствия SOS.
Благодаря емкой батарее время автономной работы смартфона будет довольно приличным.
Стоит отметить, что компания Thuraya является оператором спутниковой связи. Таким образом, специалисты предприятия решили создать свой продукт, который мог объединить в себе полезные качества для многофункциональной сотовой связи. Благодаря двойному слоту для SIM-карт с поддержкой технологии Always On, устройство способно обеспечивать связь по спутнику или же в рамках сотовой технологии. Также Thuraya X5-Touch дает возможность работать в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.
Девайс получил 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD. Корпус новинки защищен по стандарту IP67. Помимо этого платформа предлагает две камеры, модули связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также GPS/ГЛОНАСС/BeiDou и функцию подачи сигнала бедствия SOS.
Благодаря емкой батарее время автономной работы смартфона будет довольно приличным.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15