Представлен гибрид смартфона и спутникового телефона Thuraya X5-Touch

Стоит отметить, что компания Thuraya является оператором спутниковой связи. Таким образом, специалисты предприятия решили создать свой продукт, который мог объединить в себе полезные качества для многофункциональной сотовой связи. Благодаря двойному слоту для SIM-карт с поддержкой технологии Always On, устройство способно обеспечивать связь по спутнику или же в рамках сотовой технологии. Также Thuraya X5-Touch дает возможность работать в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.Девайс получил 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD. Корпус новинки защищен по стандарту IP67. Помимо этого платформа предлагает две камеры, модули связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также GPS/ГЛОНАСС/BeiDou и функцию подачи сигнала бедствия SOS.Благодаря емкой батарее время автономной работы смартфона будет довольно приличным.