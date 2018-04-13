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Специалисты Красноярска представили разработку беспилотного вертолета-самолета

Красноярской компанией «Авакс» собрана модель первого в истории прототипа самолета и вертолета. Это собственная разработка беспилотных летательных аппаратов. Подробно рассказал об этом Игорь Негруца, главный инженер учреждения. Информация прозвучала в ходе проведения Красноярского экономического форума-2018.

Садится и взлетает транспортное средство вертикально, а при горизонтальных движениях, ее работа основана на принципе самолетов. Аппарат оснащен разработчиками специальным наблюдательным комплексом, умеющим автоматически следить за происходящими вокруг процессами. Летное время нахождения гибрида в воздухе составляет 6 часов. Организм человека существенно устает за такой период. На этом основании, «Авакс» в будущем планирует запускать большую часть своей техники без пилотов.
Специалисты Красноярска представили разработку беспилотного вертолета-самолета


Как утверждает Игонь Негруца, в систему заложены возможности самостоятельного мониторинга и нахождения целей по заданным предварительным параметрам. Программой успешно распознаются автомобили, люди, причем ведется точный их подсчет. Такая особенность позволит контролировать пешеходные и дорожно-транспортные потоки. Помимо прочего, системой технозрения замечаются утечки нефтепродуктов или пожары.

На проводимом мероприятии, сотрудниками «Авакса» продемонстрированы опытные образцы своих разработок. На лето запланирован серийный выпуск летательных средств. Из заявлений Игоря Негруцы известно, что у представителей лесной сферы уже есть заинтересованность внедрения новой разработки.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:30
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