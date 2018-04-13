В России начались продажи смартфона ZTE Blade V9

С сегодняшнего дня российские пользователи имеют возможность приобрести смартфон ZTE Blade V9 по цене 14 990 и 16 990 рублей. Стоимость будет зависеть от выбранной модификации. Таким образом, на рынке появились версии 3/32 и 4/64 Гб.В целом устройство получило 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Помимо этого предлагается процессор Qualcomm Snapdragon 450. Также пользователь сможет работать с датчиком сканирования подушечки пальца, двойной камерой с разрешением сенсоров 16 и 5 Мп и 13-мегапиксельным фронтальным модулем.Аккумулятор обладает емкостью в 3200 мАч. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 8.0 Oreo. За такие деньги разработчики наделили ZTE Blade V9 модулями LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC.