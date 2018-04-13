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Роспотребнадзор одобрил ограничение использования вейпов

Экспертный совет при правительстве предложил, а Роспотребнадзор одобрил расширить список мест, где запретят курить вейпы.
Роспотребнадзор одобрил ограничение использования вейпов


После того, как в силу вступил закон о запрете курения обычных сигарет в общественных местах, активнее стали использовать разные электронные системы доставки никотина, самыми распространенными среди которых стали электронные сигареты и вейпы. В них вместо сжигания табачной смеси испаряется никотиносодержащий раствор различной концентрации.

В надзорном ведомстве еще раз напомнили о серьезной опасности никотина, который кроме прочих заболеваний может вызвать онкологию. Эксперты установили, что в жидких спецсмесях некоторых производителей тоже содержатся смертельно опасные вещества, также вызывающие рак. А поскольку курильщики электронных сигарет самостоятельно заправляют свои «игрушки», не контролируя уровень никотина, такая самостоятельность может привести к трагическим последствиям, особенно если жидкость используется детьми. Да и, как заметил Роспотребнадзор, производители зачастую агрессивно продвигают свою продукцию, некорректно называя ее никотинозаместительной терапией. В виду популярности вейпов среди школьников и подростков, среди них распространяется никотиновая зависимость. Поэтому Роспотребнадзор одобряет все задумки относительно ограничений в использовании электронных курительных устройств.

Кроме того, ведомство считает, что аналогично необходимо ограничить и использование кальянов.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:15
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