Роспотребнадзор одобрил ограничение использования вейпов

После того, как в силу вступил закон о запрете курения обычных сигарет в общественных местах, активнее стали использовать разные электронные системы доставки никотина, самыми распространенными среди которых стали электронные сигареты и вейпы. В них вместо сжигания табачной смеси испаряется никотиносодержащий раствор различной концентрации.В надзорном ведомстве еще раз напомнили о серьезной опасности никотина, который кроме прочих заболеваний может вызвать онкологию. Эксперты установили, что в жидких спецсмесях некоторых производителей тоже содержатся смертельно опасные вещества, также вызывающие рак. А поскольку курильщики электронных сигарет самостоятельно заправляют свои «игрушки», не контролируя уровень никотина, такая самостоятельность может привести к трагическим последствиям, особенно если жидкость используется детьми. Да и, как заметил Роспотребнадзор, производители зачастую агрессивно продвигают свою продукцию, некорректно называя ее никотинозаместительной терапией. В виду популярности вейпов среди школьников и подростков, среди них распространяется никотиновая зависимость. Поэтому Роспотребнадзор одобряет все задумки относительно ограничений в использовании электронных курительных устройств.Кроме того, ведомство считает, что аналогично необходимо ограничить и использование кальянов.