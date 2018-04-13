На Среднем Урале врачи спасли новорожденного весом 530 граммов

Врачи областной детской клинической больницы № 1 определили, что малыш родился с врожденной патологией – атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищом. При таком диагнозе пищевод не соединяется с желудком и страдает полной непроходимостью. Ребенок не может питаться и без операции смерть младенца неизбежна.По словам медиков больницы, подобные операции у них проводятся, но такой маленький вес у их пациента встречается впервые. Высокий профессионализм и современное оснащение больницы позволили медикам провести успешную операцию по исправлению врожденного порока. В течении 50 минут хирурги, проводя лишь инструментальные манипуляции, помогли своему маленькому пациенту.