На Среднем Урале врачи спасли новорожденного весом 530 граммов
На Среднем Урале в Свердловской области врачам удалось прооперировать врожденный порок развития у только что родившегося 530-граммового малыша.
Врачи областной детской клинической больницы № 1 определили, что малыш родился с врожденной патологией – атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищом. При таком диагнозе пищевод не соединяется с желудком и страдает полной непроходимостью. Ребенок не может питаться и без операции смерть младенца неизбежна.
По словам медиков больницы, подобные операции у них проводятся, но такой маленький вес у их пациента встречается впервые. Высокий профессионализм и современное оснащение больницы позволили медикам провести успешную операцию по исправлению врожденного порока. В течении 50 минут хирурги, проводя лишь инструментальные манипуляции, помогли своему маленькому пациенту.
Врачи областной детской клинической больницы № 1 определили, что малыш родился с врожденной патологией – атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищом. При таком диагнозе пищевод не соединяется с желудком и страдает полной непроходимостью. Ребенок не может питаться и без операции смерть младенца неизбежна.
По словам медиков больницы, подобные операции у них проводятся, но такой маленький вес у их пациента встречается впервые. Высокий профессионализм и современное оснащение больницы позволили медикам провести успешную операцию по исправлению врожденного порока. В течении 50 минут хирурги, проводя лишь инструментальные манипуляции, помогли своему маленькому пациенту.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45