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Виктория Комиссарова заявила, что ничего не должна Лизе Триандафилиди

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Комиссарова удивлена претензиями Лизы Триандафилиди, которая недавно пожаловалась, что Вика уже на протяжении года не возвращает ей долг, которые брала на пластику губ.

Виктория Комиссарова заявила, что ничего не должна Лизе Триандафилиди

Не так давно Елизавета пожаловалась, что Комиссарова не отдает ей деньги, которые одолжила на пластическую операцию. В свою очередь, Виктория заявила, что Лиза уже давно получила деньги обратно от Антона Шоки. Вот только парень эту информацию не подтвердил.

На днях в возлюбленная Алексея Чайчица напомнила в СМИ, что Комиссарова должна ей 6500 рублей. Звезда «Дома-2» была уверена, что коллега сразу не будет затягивать с долгом, однако деньги так и не получила.

После того как Триандафилиди увидела в прессе интервью Виктории, в котором та рассказывала о роскошной жизни, она решила напомнить ей о задолжности. Сама же Комиссарова заверила, что за нее долг отдал Антон Шоки, так что она понятия не имеет, кто из молодых людей врет, но если бывшая коллега денег не получала, то она легко их вернет.

«Эту ситуацию мы решили, когда я еще встречалась с Антоном Шоки. Он говорил, что вернул ей деньги. Кто из них врет, я не знаю. Те переписки, которые предоставила Лиза — годичной давности. После этого они решали вопрос с Антоном. Я тут не при чем и дальше в ситуацию не вникала. Мне Шоки сказал, что долг вернул, а Триандафилиди больше не писала. Если она действительно ничего не получила, то я готова все отдать», - заверила Вика.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:11
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