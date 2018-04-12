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Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова ежедневно покоряет все новые и новые вершины. Так, недавно она заявила о создании IT-проекта Buzar и именной криптовалюте Buzcoin.

На днях она дала большое интервью, в котором заявила, что она является самой популярной девушкой в России и в скором времени будет еще и самой богатой.

Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

На вопрос о том, не боится ли она, что найти достойного мужчину станет проблематично, Оля ответила, что не хочет ограничивать свой потенциал из-за отсутствия сильных мужчин.

«Я не хочу игнорировать свои возможности, принижать способности, чтобы опуститься до уровня тех, кто хочет быть со мной. В конце концов, в России живут миллионы людей, в мире — миллиарды. Неужели не найдется одного мужчины для меня?», - поинтересовалась теледива.

Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

Не секрет, что многие уверены, что в криптовалюте разбираются только мужчины. Бузова же на своем примере доказала, что это не так. По словам знаменитости, она рушит все стереотипы и делает это уже очень много лет, причем сначала все принимают ее в штыки, а потом она побеждает.

«Кто сказал, что это мужской вид деятельности? Где это написано?», - вновь задает вопрос она.

Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

На вопрос, не испортят ли Олю то количество денег, которое удастся заработать, ведущая телестройки ответила, что нет. Ведь она росла в обычной семье и помнит те дни, когда мыла полы в поликлинике, чтобы доказать всем, что повзрослела.

Бузова заявила, что деньги не даются ей легко, поскольку у нее бесконечный рабочий график, расписанный до 2025 года. Плюс ко всему, девушке постоянно приходится быть сильной и принимать важные решения в одиночку. Но она заверила, что как только рядом с ней появится нормальный мужчина, то певица автоматически станет слабее.

Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

«Кто сегодня за меня постоит, если не я сама? Я сама руковожу своей жизнью от и до. Сама о себе забочусь. Я хочу встретить того, кто вместе со мной будет воевать с этим миром, если потребуется», - уверено заявила теледива.

Она отметила, что именно для поиска такого молодого человека и согласилась на новое шоу. Оля верит, что участники «Замуж за Бузову» смогут рассмотреть в ней личность, а не будут гнаться за ее славой.

Ольга Бузова рушит все стереотипы и мечтает о мужчине «без памперса»

Девушка не знает, что будет происходить на съемках и чем все закончится, но уверена, что зритель получит колоссальное удовольствие, поскольку последний год их интересует только одно – кого же она выберет.

Тем не менее звезда отечественного шоу-бизнеса заявляет, что выйти замуж – не предел ее мечтаний, поскольку кольцо на пальце и штамп в паспорте не гарантирует семейного счастья.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:10
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