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В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления

В Пакистане выстрелом из пистолета застрелили молодую беременную певицу, потому что та отказалась танцевать.
В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления


24-летняя Самина Самун выступала на свадьбе – ее пригласили песнями развлекать гостей. Девушка была на шестом месяце беременности и, поскольку на ногах ей было тяжело проводить много времени, она попросила вынести на сцену стул. Песни она исполняла сидя на нем. Гостей свадьбы такой поступок артистки сильно возмутил и они стали требовать, чтобы она поднялась.

Как певица не отказывалась, в итоге ей пришлось подняться, но танцевать она не стала. Через время в нее полетели пули, выпущенные одним из гостей.

Девушку экстренно госпитализировали, однако спасти жизнь пациентке врачам не удалось.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
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