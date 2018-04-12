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Эксперты открыли путь к использованию клеточных наночастиц в качестве биомаркеров заболеваний

Исследователи из Университета Сиднея разработали метод идентификации отдельных наночастиц, высвобождаемых клетками человека, что может стать инструментом в ранней диагностике рака, деменции и заболевания почек.
Эксперты открыли путь к использованию клеточных наночастиц в качестве биомаркеров заболеваний


Частицы, известные как внеклеточные везикулы или EV, которые продуцируют клетки, играют центральную роль в клеточной коммуникации, ведь передают такую важную информацию, как ДНК, РНК и белки.

Доцент Войцех Чжановский, соавтор нового исследования об EV, опубликованного в «Наномасштабных горизонтах» Королевского общества химии, прокомментировал: «EV можно использовать не только для идентификации клеточных патологий, но и в качестве объекта изучения, ведь они содержат важную информацию о развитии клеток».

Доцент Чжановский из Университета Сиднея считает, что способность идентифицировать отдельные EV обеспечит биомаркеры для различных заболеваний, например, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и печени, а также деменции и рассеянного склероза.

Специалист добавил, что это также позволит ученым спроектировать EV для использования в регенерации тканей и поможет совершенствовать терапию стволовыми клетками.

«Человеческое тело естественным образом направляет EV из стволовых клеток в поврежденную ткань для восстановления. Используя полученные знания, мы могли бы создать новое поколение клеточных методов лечения», – сказал Войцех Чжановский.

Понимание специфической природы EV имеет важное значение для разработки новых методов диагностики и терапии. Например, на ранних стадиях раковые клетки высвобождают EV, что указывает на наличие злокачественной ткани в организме.

Изучение внеклеточных везикул – относительно новая сфера. То, что клетки сообщают и передают молекулярную и генетическую информацию с использованием EV, стало известно только в последнее десятилетие.

Команда ученых изучила наномасштабный состав EV с помощью «инфракрасной спектроскопии с использованием атомно-силового микроскопа с резонансным усилением» (AFM-IR).

Способность определять конкретный характер EV также позволит ученым продолжить фундаментальные исследования того, как и почему клетки их продуцируют.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:48
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