Эксперты открыли путь к использованию клеточных наночастиц в качестве биомаркеров заболеваний

Частицы, известные как внеклеточные везикулы или EV, которые продуцируют клетки, играют центральную роль в клеточной коммуникации, ведь передают такую важную информацию, как ДНК, РНК и белки.Доцент Войцех Чжановский, соавтор нового исследования об EV, опубликованного в «Наномасштабных горизонтах» Королевского общества химии, прокомментировал: «EV можно использовать не только для идентификации клеточных патологий, но и в качестве объекта изучения, ведь они содержат важную информацию о развитии клеток».Доцент Чжановский из Университета Сиднея считает, что способность идентифицировать отдельные EV обеспечит биомаркеры для различных заболеваний, например, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и печени, а также деменции и рассеянного склероза.Специалист добавил, что это также позволит ученым спроектировать EV для использования в регенерации тканей и поможет совершенствовать терапию стволовыми клетками.«Человеческое тело естественным образом направляет EV из стволовых клеток в поврежденную ткань для восстановления. Используя полученные знания, мы могли бы создать новое поколение клеточных методов лечения», – сказал Войцех Чжановский.Понимание специфической природы EV имеет важное значение для разработки новых методов диагностики и терапии. Например, на ранних стадиях раковые клетки высвобождают EV, что указывает на наличие злокачественной ткани в организме.Изучение внеклеточных везикул – относительно новая сфера. То, что клетки сообщают и передают молекулярную и генетическую информацию с использованием EV, стало известно только в последнее десятилетие.Команда ученых изучила наномасштабный состав EV с помощью «инфракрасной спектроскопии с использованием атомно-силового микроскопа с резонансным усилением» (AFM-IR).Способность определять конкретный характер EV также позволит ученым продолжить фундаментальные исследования того, как и почему клетки их продуцируют.