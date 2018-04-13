В Судане были обнаружены артефакты с надписями на мероитском языке

Седеинга в древности была городом страны Куш, расположенной возле границы с Египтом. Археологи обратили внимание на усыпальницы в 2009 г, после чего стали продолжать раскопки. Сейчас уже открыты 80 пирамид вместе с гробницами, где самые древние захоронения датируются 7 веком до нашей эры. Тексты на глиняных табличках посвящены молитвам богам, где описаны просьбы людей, касающиеся радостей для умерших лиц в ином мире.Содержание плит идентично, так что ученые сразу смогли прочитать свои находки. Рукописи разобрать было сложнее, потому что там есть имена всех родственников и имя покойника. Также биография подробно описывает его жизнь и род занятий в стране. Многие памятники были воздвигнуты в честь женщин, прославившихся своими делами.