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В Судане были обнаружены артефакты с надписями на мероитском языке

Ученые во время исследования гробниц, расположенных на территории Судана, обнаружили артефакты с надписями на мероитском языке. Он считается вымершим с 4 века нашей эры.

Седеинга в древности была городом страны Куш, расположенной возле границы с Египтом. Археологи обратили внимание на усыпальницы в 2009 г, после чего стали продолжать раскопки. Сейчас уже открыты 80 пирамид вместе с гробницами, где самые древние захоронения датируются 7 веком до нашей эры. Тексты на глиняных табличках посвящены молитвам богам, где описаны просьбы людей, касающиеся радостей для умерших лиц в ином мире.

В Судане были обнаружены артефакты с надписями на мероитском языке


Содержание плит идентично, так что ученые сразу смогли прочитать свои находки. Рукописи разобрать было сложнее, потому что там есть имена всех родственников и имя покойника. Также биография подробно описывает его жизнь и род занятий в стране. Многие памятники были воздвигнуты в честь женщин, прославившихся своими делами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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