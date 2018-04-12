Ученые обучают систему ИИ реагировать, как собака

В своей статье, загруженной на сервер препринта arXiv, группа описала систему и рассказала, что она может и чего не может сделать. Этим летом команда представит свою работу на Конференции по компьютерному видению и распознаванию образов.Системы ИИ обычно основаны на алгоритмах глубокого обучения, которые обрабатывают данные о событиях, а затем используют их для прогнозирования будущего поведения. В новой работе исследователи применили стратегию поведения собак. Ученые планировали создать систему искусственного интеллекта, которая могла бы реагировать, как собака. Для достижения этой цели эксперты прикрепили множество датчиков к маламуту по имени Келп М. Редмон. Специалисты прикрепили к голове собаки GoPro и микрофон, к телу, лапам и хвосту – датчики инерции и к спине – блок Arduino, чтобы собрать и обработать данные о поведении животного во время привычной для него активности.Систему ИИ создали для достижения трех основных целей: прогнозирования будущих движений, планирования задач и изучения поведения собаки. Идея заключалась в том, чтобы система научилась предсказывать, как собака будет себя вести при определенных обстоятельствах. Чтобы подражать собаке, система должна создать план действий для осуществления прогнозируемых будущих движений и, конечно же, научиться заниматься тем же, чем и настоящая собака.Всего команда собрала 24 500 видео кадров. 21 000 из них ученые использовали для обучения системы ИИ, остальные – для проверки. Эксперты сообщают, что система хорошо работает, опережая исходные условия для сложных задач.