В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на съемочную команду Настасьи Самбурской

После входа в отель люди столкнулись с агрессией представителей этого места, которые стали всех выгонять из здания, а также повредили камеры, после чего забрали у журналистов снятые материалы. В результате конфликта пострадал звукорежиссер, после которого аналогичная участь постигла администратора и операторов.Настастья Самбурская вовремя оказалась в стороне и не участвовала в происшествии. Пользователи сетей отметили, что отель испортил свою репутацию, хотя некоторые лица были удивлены испугом звезды, которая всегда показывает свой боевой характер. Также недоброжелатели обвинили ведущую в пиаре, чтобы привлечь внимание к шоу, однако сотрудники органов подтвердили информацию.