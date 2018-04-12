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В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на съемочную команду Настасьи Самбурской

Актриса опубликовала в Instagram пост, рассказав поклонникам об инциденте в сочинском отеле Bridge Resort. Его сотрудники напала на съемочную команду Настасьи Самбурской из программы “Ревизорро”.

После входа в отель люди столкнулись с агрессией представителей этого места, которые стали всех выгонять из здания, а также повредили камеры, после чего забрали у журналистов снятые материалы. В результате конфликта пострадал звукорежиссер, после которого аналогичная участь постигла администратора и операторов.

В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на съемочную команду Настасьи Самбурской


Настастья Самбурская вовремя оказалась в стороне и не участвовала в происшествии. Пользователи сетей отметили, что отель испортил свою репутацию, хотя некоторые лица были удивлены испугом звезды, которая всегда показывает свой боевой характер. Также недоброжелатели обвинили ведущую в пиаре, чтобы привлечь внимание к шоу, однако сотрудники органов подтвердили информацию.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:02
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