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Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала о своих страхах

Знаменитая экс-участница скандально известной телестройки рассказала, чего боится больше всего.

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала о своих страхах

В своем микроблоге Надя Ермакова опубликовала новый пост, в котором призналась, что очень зависит от настроения. С недавних пор у девушки появилось много свободного времени, и из-за этого ей в голову лезут странные мысли.

К слову, недавно девушка стала задумываться, чего же боится в жизни. По ее словам, самое страшное, что может произойти – это пережить смерть близкого человека. Ведь ей уже довелось с этим столкнуться, у Нади от рака скончался отец.

Также она отметила, что боится заболеть неизлечимой болезнью, либо остаться без денег, а значит и без возможности помогать близким людям.

Девушка подчеркнула, что единственное чего она не боится точно, это столкнуться с предательством, так как уже через это прошла. Она поинтересовалась у поклонников, а какие страхи испытывают они?

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала о своих страхах
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:25
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