АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Пеший путешественник из Франции перепутал Дагестан с Индией

Необычный путешественник Феликс Вомурэн из Франции решил пройтись по миру пешком. Француз бродит по свету, таща за собой тележку со всем необходимым для жизни в пути. Как оказалось, на одном из отрезков своего необычного путешествия, Феликс принял кизлярских коров за священных индийских, а Дагестан перепутал с Индией. Об этом сообщает NEWS-R.

Пеший путешественник из Франции перепутал Дагестан с Индией


Находясь на каком-то отрезке пути, пеший путешественник француз Феликс Вомурэн, однажды проснулся утром и увидел стадо свободно разгуливающих коров. Мужчина решил, что очутился в Индии, зная о том, насколько священным животным являются коровы для индийского народа.

Французского чудака дагестанцы встретили вполне дружелюбно, расспросив его о путешествии. Как оказалось, за спиной пешего путника остался ряд европейских стран: Македония, Швейцария, Греция, Словакия, Австрия, Сербия, Чехия, Албания. Мужчина с повозкой планировал посетить Москву и уже оттуда доехать на поезде до Владивостока, после перебраться в Японию. Но кажется, планы его изменились, поскольку он забрел на Северный Кавказ.

Пеший путешественник из Франции перепутал Дагестан с Индией


Бредущий по дороге с огромной тележкой человек, как видно, вызывает неподдельный интерес у местных представителей ГАИ. Но никаких проблем, по всей видимости, российские стражи порядка, странному путешественнику не доставляют.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск показал размеры космического корабля
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова связывает что-то
Итальянцы запечатлели на видео НЛО во время
Путешественник во времени создал машину для
Пеший путешественник из Франции перепутал
Шарлиз Терон: Не хочу к старости пожалеть о том,
Фото новорождённой дочки сестры Бритни Спирс
Ученые: Капучино при чрезмерном употреблении
Специалисты Красноярска представили разработку
Volvo Trucks представила свой первый
Ученые: Регулярное употребление белого хлеба
Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной
«Остров сверхпроводимости» найден химиками из
История сладкого картофеля ставит под сомнение
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на
Странный феномен сняла установленная на МКС
Ученые выявили, что вирусы могут развиваться
В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради
Екатерина Гусева порадовала фанатов новой
Биологи из России успешно «починили» ДНК в
Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова
Хейтеры высмеяли непропорциональность тела Яны
Первый космический отель будет открыть для
Ученые выявили, что рак почек проходит разные
На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара
В Сети раскритиковали вульгарное селфи Виктории
Просмотреть все новости