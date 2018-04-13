Пеший путешественник из Франции перепутал Дагестан с Индией
Необычный путешественник Феликс Вомурэн из Франции решил пройтись по миру пешком. Француз бродит по свету, таща за собой тележку со всем необходимым для жизни в пути. Как оказалось, на одном из отрезков своего необычного путешествия, Феликс принял кизлярских коров за священных индийских, а Дагестан перепутал с Индией. Об этом сообщает NEWS-R.
Находясь на каком-то отрезке пути, пеший путешественник француз Феликс Вомурэн, однажды проснулся утром и увидел стадо свободно разгуливающих коров. Мужчина решил, что очутился в Индии, зная о том, насколько священным животным являются коровы для индийского народа.
Французского чудака дагестанцы встретили вполне дружелюбно, расспросив его о путешествии. Как оказалось, за спиной пешего путника остался ряд европейских стран: Македония, Швейцария, Греция, Словакия, Австрия, Сербия, Чехия, Албания. Мужчина с повозкой планировал посетить Москву и уже оттуда доехать на поезде до Владивостока, после перебраться в Японию. Но кажется, планы его изменились, поскольку он забрел на Северный Кавказ.
Бредущий по дороге с огромной тележкой человек, как видно, вызывает неподдельный интерес у местных представителей ГАИ. Но никаких проблем, по всей видимости, российские стражи порядка, странному путешественнику не доставляют.
Находясь на каком-то отрезке пути, пеший путешественник француз Феликс Вомурэн, однажды проснулся утром и увидел стадо свободно разгуливающих коров. Мужчина решил, что очутился в Индии, зная о том, насколько священным животным являются коровы для индийского народа.
Французского чудака дагестанцы встретили вполне дружелюбно, расспросив его о путешествии. Как оказалось, за спиной пешего путника остался ряд европейских стран: Македония, Швейцария, Греция, Словакия, Австрия, Сербия, Чехия, Албания. Мужчина с повозкой планировал посетить Москву и уже оттуда доехать на поезде до Владивостока, после перебраться в Японию. Но кажется, планы его изменились, поскольку он забрел на Северный Кавказ.
Бредущий по дороге с огромной тележкой человек, как видно, вызывает неподдельный интерес у местных представителей ГАИ. Но никаких проблем, по всей видимости, российские стражи порядка, странному путешественнику не доставляют.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:30