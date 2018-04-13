Пеший путешественник из Франции перепутал Дагестан с Индией

Находясь на каком-то отрезке пути, пеший путешественник француз Феликс Вомурэн, однажды проснулся утром и увидел стадо свободно разгуливающих коров. Мужчина решил, что очутился в Индии, зная о том, насколько священным животным являются коровы для индийского народа.Французского чудака дагестанцы встретили вполне дружелюбно, расспросив его о путешествии. Как оказалось, за спиной пешего путника остался ряд европейских стран: Македония, Швейцария, Греция, Словакия, Австрия, Сербия, Чехия, Албания. Мужчина с повозкой планировал посетить Москву и уже оттуда доехать на поезде до Владивостока, после перебраться в Японию. Но кажется, планы его изменились, поскольку он забрел на Северный Кавказ.Бредущий по дороге с огромной тележкой человек, как видно, вызывает неподдельный интерес у местных представителей ГАИ. Но никаких проблем, по всей видимости, российские стражи порядка, странному путешественнику не доставляют.